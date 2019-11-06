Москва, , 19:36 — REGNUM Обыск проведён в квартире члена Либертарианской партии России Михаила Светова, передаёт 6 ноября РБК.

По словам адвоката Светова Михаила Бирюкова, обыск проведён в рамках уголовного дела, возбуждённого «по факту публикации поста в Instagram в 2012 году». Светов, как отметил юрист, проходит по делу свидетелем.

https://twitter.com/msvetov/status/1192010192499757056

По данным РБК, Светов, который ранее, 6 ноября, в соцсети сообщил, что вызван в Следственный комитет в рамках доследственной проверки, заявил:

«Это связано с политической работой, не только с митингами, но и с лекциями, которые я читаю».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе аккаунт Светова был внесён Роскомнадзором в список запрещённой информации.

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