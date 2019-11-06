Сыктывкар, 6 ноября 2019, 19:28 — REGNUM Глава Коми Сергей Гапликов освободил от должности заместителя по соцвопросам Наталью Михальченкову. Об том ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканского правительства.
Глава региона поблагодарил Наталью Михальченкову за многолетний труд:
«В составе правительства республики Наталья Алексеевна отвечала за очень большой и значимый блок работы, курировала отрасли социальной сферы. Ваш труд получил высокую оценку на федеральном уровне. Я благодарю вас за работу», — отметил Сергей Гапликов.
На место Михальченковой уже назначен новый зампред — Илья Семяшкин, возглавлявший до сих пор министерство труда и занятости в республиканском правительстве.
Напомним, Наталья Михальченкова проработала в должности заместителя председателя правительства республики Коми три года.