Сыктывкар, , 19:28 — REGNUM Глава Коми Сергей Гапликов освободил от должности заместителя по соцвопросам Наталью Михальченкову. Об том ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканского правительства.

Глава региона поблагодарил Наталью Михальченкову за многолетний труд:

«В составе правительства республики Наталья Алексеевна отвечала за очень большой и значимый блок работы, курировала отрасли социальной сферы. Ваш труд получил высокую оценку на федеральном уровне. Я благодарю вас за работу», — отметил Сергей Гапликов.

На место Михальченковой уже назначен новый зампред — Илья Семяшкин, возглавлявший до сих пор министерство труда и занятости в республиканском правительстве.

Напомним, Наталья Михальченкова проработала в должности заместителя председателя правительства республики Коми три года.