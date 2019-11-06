Варшава, , 19:21 — REGNUM Заместитель председателя польской партии «Гражданская платформа» Томаш Семоняк прокомментировал решение президента Анджея Дуды о назначении депутата Сейма и бывшего министра национальной обороны Антония Мацеревича на должность маршала-сеньора Сейма.

Семоняк заявил в программе Onet Rano (слова приведены газетой Rzeczpospolita): «Мацеревич…это человек, который обидел многих людей в Министерстве национальной обороны. Он их разжаловал в должности, упрекал, оскорблял».

«Все люди видят, что Мацеревич, скомпрометированный своей деятельностью в злополучной комиссии по смоленскому вопросу (расследование крушения самолета под Смоленском в 2010 году, в котором погиб президент Польши Лех Качиньский — ИА REGNUM), теперь должен быть маршалом-сеньором и олицетворять собой величие Республики Польша», — заявил Семоняк.

«Я не понимаю президента Дуду. Он за это поплатится своими политическими позициями», — добавил зампредседателя партии.