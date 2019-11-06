Москва, , 19:15 — REGNUM Российские власти намеренно игнорируют разумные рекомендации экспертного сообщества, направленные на улучшение социальной сферы и модернизации экономики страны. Об этом 6 ноября заявил директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин на круглом столе «Россия — образ будущего. Внутренняя политика» в пресс-центре ИА REGNUM.

«Нигде в развитых странах мира экспертам не удавалось спасти страну. Но не потому что эксперты плохие, а потому что власть слушает других экспертов — не тех, которые имеют рецепты, а тех, которые говорят выгодные для власти вещи», — заявил Лепехин.

Политическая система, решающая охранительные задачи, прибегает к тем экспертным рекомендациям, которые продлевают тем или иным образом её существование, отметил он.

«После 2012 года, когда транзит закончился, начали потихонечку формировать консервативное отношение ко всему. К чему мы приходим? Хорошо, мы поругаем либералов. Но что есть у власти, чтобы решить проблему, кроме бизнес-проектов? Ничего нет. А в экспертной среде всё есть — что строить известно, где строить известно. Но от власти никто не спросит тех людей, которые это знают. Потому что задача другая: либо деньги распиливать, либо имитировать», — указал Лепехин.