Сантьяго, , 19:14 — REGNUM Президент Чили Себастьян Пиньера пообещал расследовать случаи злоупотребления властью и чрезмерного применения силы против участников протеста со стороны полиции и военных, 6 ноября передает агентство Reuters.

«Мы будем расследовать любое превышение, несоблюдение правил при применении силы или чрезмерное применение силы», — заявил Пиньера.

В настоящий момент в прокуратуру Чили поступило более 800 заявлений о злоупотреблениях со стороны сил безопасности, в числе которых избиения протестующих, пытки и изнасилования.

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