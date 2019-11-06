Сантьяго, 6 ноября 2019, 19:14 — REGNUM Президент Чили Себастьян Пиньера пообещал расследовать случаи злоупотребления властью и чрезмерного применения силы против участников протеста со стороны полиции и военных, 6 ноября передает агентство Reuters.
В настоящий момент в прокуратуру Чили поступило более 800 заявлений о злоупотреблениях со стороны сил безопасности, в числе которых избиения протестующих, пытки и изнасилования.
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