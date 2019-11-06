Могадишо, , 19:24 — REGNUM По сообщениям, поступающим из сомалийского региона Гедо, эфиопские военные из числа контингента Эфиопии, отправленного на территорию Сомали для проведения контртеррористической операции, насильственно схватили и поместили под стражу несколько правительственных и военных чиновников из сомалийского штата Джуббаленд. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Shabelle.

Эфиопская армия, которая в последние несколько дней вступила в приграничные районы Белед-Хау, Лук и Длов в регионе Гедо, арестовала чиновников за их отказ совместно работать с федеральным сомалийским правительством.

После задержания губернатор и должностные лица сил безопасности Джуббаленда потребовали освобождения арестованных чиновников, а также министра безопасности региона Абдирашида Джанана, который содержится в заточении в Могадишо.

Среди задержанных — комиссары городов Люка, Белед-Хау, Дулоу и генерал армии Джуббаленда, командующий войсками в районе Гедо на юге Сомали. Арест чиновников еще более усугубляет нынешнюю политическую напряженность между лидерами сомалийского федерального правительства и администрации Джуббаленда.