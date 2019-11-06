Бишкек, , 19:07 — REGNUM «Турдакун Усубалиев — лидер особой эпохи, уникального исторического периода киргизского государства, при котором произошло стремительное развитие страны», — заявил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков сегодня, 6 ноября, на торжественном мероприятии по случаю столетия экс-главы Киргизской ССР Турдакуна Усубалиева.

По словам главы государства, юбилей видного государственного и общественного деятеля, сумевшего поднять республику на высокую ступень развития, является ярким событием.

«Период с 1961 года по 1985 год, когда страна находилась под руководством Турдакуна Усубалиева, стал золотой эпохой в развитии страны, которая вписана в нашу историю золотыми буквами. Это был период расцвета не только в экономике, но и во всех сферах жизнедеятельности Киргизской ССР», — подчеркнул он.

Подводя итог своего выступления, президент Жээнбеков выступил с предложением о присвоении имени Турдакуна Усубалиева площади перед Домом правительства Киргизии и одному из районов киргизской столицы.

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