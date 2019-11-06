Рига, , 19:06 — REGNUM В преддверии концерта российского рэпера Тимати в Риге 21 ноября министр внутренних дел Латвии Сандис Гиргенс призвал артиста сделать правильные выводы и напомнил о возможных, за пропаганду агрессии санкциях. Об этом сегодня, 6 ноября, сообщает портал LA.

Тревога латвийского министра связана с недавним скандалом в связи с открытием в рижском торговом центре Альфа магазина Black star wear, в ассортимент которого входила коллекция маек с российской армейской и государственной символикой, а также с принтом портрета Владимира Путина.

Это вызвало истерику у местных радикалов, а Государственная служба безопасности (VDD) расценила торговлю майками, как попытку пропаганды геополитического курса Кремля. Торговля этой коллекцией была запрещена.

И хотя у министра внутренних дел Гиргенса нет цели запрещать въезд в Латвию российским работникам культуры, он считает, что большинство из них, так или иначе поддерживающих Кремль стоит включить в чёрный список. Признавая при этом, что это будет не очень рациональное решение. Министр считает, что не менее внимательно стоит отнестись к латвийским «павликам морозовым», что говорит о хорошем знании чиновником советской истории.

Сандис Гиргенс сказал, что Латвия уже послала ясный сигнал Тимати, что произойдёт, если певец в открытой или тайной форме начнёт пропагандировать среди местных жителей агрессию или превосходство Кремля над другими странами.