Киев, , 19:03 — REGNUM Бывший президент Украины Петр Порошенко сегодня, 6 ноября, начал рабочую поездку на контролируемую Киевом территорию Донбасса.

Об этом он сообщил через социальные сети.

Порошенко встретился своспитанниками Военного лицея в Кременной (бывшая Луганская область Украины), рассказав общественности о «непростой истории» этого учебного заведения.

От политических заявлений экс-президент Украины пока воздержался.

Порошенко сопровождают депутаты Рады от «Европейской солидарности» Ирина Геращенко и Михаил Забродский, которого партия экс-президента выдвигала в главы оборонного комитета парламента.

«Сорри, что без броников. Это первая поездка Порошенко на Донбасс в другом, уже не президентском статусе. И у него теперь есть больше времени на обычное общение, когда больше правды и меньше показухи», — заявила Геращенко.

Представители «Европейской солидарности» отдельное внимание уделяют реализации программа строительства жилья переселенцам с Донбасса, которая «должна быть продолжена и расширена».

Официальные власти страны визит Порошенко в Донбасс пока не комментировали.