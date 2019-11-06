Владикавказ, , 19:00 — REGNUM В столице Северной Осетии избран глава администрации местного самоуправления. Им стал Тамерлан Фарниев. Сегодня, 6 ноября, за его кандидатуру проголосовало большинство депутатов собрания представителей VII созыва, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе горадминистрации.

Ранее Фарниев работал в должности первого заместителя главы администрации города. Его соперником на выборах был начальник управления муниципального имущества и земельных ресурсов Владикавказа Георгий Чельдиев. За Фарниева проголосовали 28 депутатов.

Напомним, выборы нового созыва собрания представителей города Владикавказа состоялись в единый день голосования 8 сентября 2019 года. Общая численность депутатского корпуса составляет 32 человека. Вместе с истечением срока полномочий бывшего VI созыва собрания представтелей истек срок полномочий и бывшего главы администрации города Бориса Албегова.