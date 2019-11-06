Аддис-Абеба, , 19:19 — REGNUM Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед встретился с американским генералом Стивеном Таунсендом, командующим Африканским командованием Соединенных Штатов (Африком), для обсуждения направлений наращивания военного потенциала Эфиопии. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Fana.

В сообщении канцелярии премьер-министра говорится, что генерал Таунсенд также поздравил премьер-министра с получением Нобелевской премией мира, отметив, что эта награда является выдающимся достижением для Эфиопии и региона.

Признавая давние и крепкие отношения между Эфиопией и Соединенными Штатами, особенно в области военного сотрудничества, премьер Абий и генерал Таунсенд обсудили вопрос об укреплении краткосрочной и долгосрочной поддержки национальной армии Эфиопии со стороны Африком в наращивании военного потенциала.

Опираясь на достижения в работе по проведению реформ в Национальных силах обороны Эфиопии, премьер-министр Абий заявил о приверженности правительства страны повышению профессионализма национальной армии и обеспечению ее непредвзятого и аполитического функционирования для сохранения демократического режима.