Москва, , 18:57 — REGNUM Финалист конкурса «Лидеры России» 2018−2019 гг. Магомед Гехаев получил назначение на пост заместителя генерального директора Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта. В новой должности будет курировать вопросы привлечения инвестиций и реализацию проектов в российской Арктике.

Магомед Гехаев ранее работал руководителем направления геолого-экономических оценок инвестиционных проектов в ПАО «Газпром нефть». Как сообщили пресс-службе АНО «Россия — страна возможностей», после участия в конкурсе «Лидеры России» в апреле 2019 года он получил приглашение стать советником директора Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ). 5 ноября назначен заместителем генерального директора агентства.

«Работа в агентстве — это доверие ко мне как к профессионалу со стороны моего наставника в рамках конкурса «Лидеры России» — вице-премьера — полпреда президента РФ в ДФО Юрия Петровича Трутнева, а также вера в то, что я смогу дать новый импульс для нового направления для агентства, связанного с запуском и поддержкой инвестиционных проектов в Арктике, со стороны генерального директора Леонида Геннадиевича Петухова, — заявил Магомед Гехаев. — Арктика — огромная территория с большим экономическим потенциалом. Сейчас для нее разрабатываются специальные условия, чтобы активизировать приток бизнеса, сделать Арктику более интересной для инвестирования. Это и возможности, и вызовы, и большая ответственность. Стоять на старте чего-то нового — это всегда рост для профессиональных сил и умений. Сейчас в сфере мой ответственности — поддержка и развитие крупных инфраструктурных проектов в сфере добычи полезных ископаемых, как на суше, так и на шельфе. «Арктическое направление» новое для агентства. Такие полномочия оно получило не так давно. Я уверен, что конкурс «Лидеры России» позволит привлечь в нашу команду и других профессионалов, тех людей, у которых, что называется, горят глаза, кто не боится брать на себя ответственность и отвечать за риски. Потому что за каждой победой (неважно, большая она или маленькая) всегда стоит много работы, много усердного труда и усилий. И это не один человек, а команда. Поэтому я приглашаю участников конкурса работать вместе с нами».

Как в свою очередь отметил генеральный директор АНО АПИ Леонид Петухов, «в агентстве работают активные молодые специалисты и уже состоявшиеся профессионалы».

«Для привлечения лучших кадров агентство проводит стажировки для студентов старших курсов или выпускники финансовых, экономических, технических и IT специальностей. Отдельное внимание мы обращаем на проведение конкурса «Лидеры России». Этот конкурс позволяет выявить перспективных специалистов, которые могут войти в кадровый резерв и состав Агентства, стать частью той большой команды, которая работает с отечественными и зарубежными инвесторами и привлекает капитал на Дальний Восток и в Арктическую зону РФ. Магодмед Гехаев — не единственных участник конкурса, который вошел в команду агентства», — отметил Леонид Петухов.

Гехаев стал вторым участником «Лидеров России», получившим работу в АНО АПИ. С апреля 2017 года в нем работает победитель конкурса 2017−2018 гг. Максим Дузь. Он занимался подготовкой мероприятий агентства на Петербургском экономическом и Восточном экономическом форумах, разрабатывал предложения по поддержке проектов в сфере лесной промышленности и по субсидированию процентной ставки кредитования для бизнеса. В настоящее время Максим Дузь стал заместителем генерального директора АНО АПИ по проектам в лесной отрасли.

4 октября президент России, председатель наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» Владимир Путин поддержал запуск третьего сезона конкурса управленцев «Лидеры России» 2019−2020 гг. Старт заявочной кампании был дан в рамках первого заседания Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей», который прошел в Сочи в образовательном центре «Сириус». Конкурс «Лидеры России» реализуется автономной некоммерческой организацией «Россия — страна возможностей» по поручению президента России и является флагманским проектом одноименной платформы, которая объединяет 20 самостоятельных проектов. Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

На конкурс управленцев «Лидеры России 2020» поступило 233 830 заявок из всех регионов России и 68 стран мира. В первом сезоне конкурса (2017−2018 гг.) пришло 199 тысяч заявок на конкурс; во втором сезоне (2018−2019 гг.) — 227 тысяч заявок. В сезоне 2019−2020 гг. в дополнение к основному конкурсу были введены отдельные специализации. Лидером по количеству заявок стала специализация «Финансы и технологии» — 61 732 регистраций, 22 272 заявок подано на трек «Наука» и 9 745 — на специализацию «Здравоохранение». За два года назначения на высокие позиции получили 150 «Лидеров России»: среди них двое стали губернаторами, пятеро — заместителями федеральных министров.

Конкурс поддерживают партнеры, которыми выступают крупнейшие российские компании (РЖД, «Сбербанк», «Газпром нефть», «Россети», «Ростелеком», «Росатом», «Норникель», «Ростех», «Лукойл», «Интер РАО», «Русал», НЛМК, «Роснефть», «Русгидро», «Сибур», «Северсталь», «Роскосмос»), а также телевизионная сеть RT, РАНХиГС, «Альпина Паблишер», «ЛитРес» и генеральный технический партнер — Mail.ru Group. Привлечение партнеров направлено на адресную поддержку финалистов и победителей конкурса.