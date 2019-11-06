Киев, , 18:57 — REGNUM На Украине с начала 2019 года более двухсот журналистов пострадали в результате своей профессиональной деятельности. Об этом сообщила 6 ноября директор Института массовой информации Оксана Романюк в ходе слушаний в Верховной раде по теме «Безопасность деятельности журналистов на Украине».

«С начала года, за десять месяцев этого года, на Украине пострадали 208 журналистов результате своей профессиональной деятельности», — приводит её слова телеканал «112 Украина».

В ходе слушаний также были представлены данные мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине, согласно которым за период с 1 ноября 2017 года в стране было задокументировано 96 нападений и актов запугивания журналистов, блогеров, представителей СМИ, а также активистов гражданского общества и политических активистов.

«С 2015 года мы задокументировали как минимум три смертельных нападения на представителей медиа», — сообщила руководитель мониторинговой миссии Матильда Богнар.