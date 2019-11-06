Киев, , 18:51 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Харьков сегодня, 6 ноября, назначил новым главой Харьковской областной государственной администрации 34-летнего юриста Алексея Кучера.

В ходе представления глава Украины вручил Алексею Кучеру служебное удостоверение и представил его общественности региона, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Поздравляю вас. Пока поздравляю, а по результатам — посмотрим», — сказал Зеленский.

В ответной речи Алексей Кучер отметил, что приоритетом его работы будет привлечение инвестиций, решение экологических проблем, а также борьба с коррупцией.

«Мне очень приятно, что вы доверили мне такую сложную область. Я настроен на серьезную работу. Свои приоритетные задачи озвучу позднее, когда будет проведен аудит, чтобы мы поняли, что в регионе происходило», — подчеркнул он.

ИА REGNUM напоминает, что ранее Харьковской областью руководила Юлия Светличная, назначенная на этот пост президентом Порошенко. Она одала декларацию о доходах как кандидат на должность заместителя секретаря Совнацбеза Украины.

Харьковские СМИ обращают внимание на декларацию о доходах нового главы ОГА — за весь 2018 год он не получил ни копейки, но успел купить две квартиры и два автомобиля Lexus.