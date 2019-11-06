Москва, , 18:48 — REGNUM В Госдуме обсудят вопрос об открытии памятной доски с именами известных граждан РФ, которые работают депутатами. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM 6 ноября, об этом журналистам заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам заседания Совета Думы.

«У всех фракций есть единодушная поддержка о решении об установлении памятный доски», — заявил Володин.

В частности, отметил он, депутаты обсуждали вопрос почтить память экс-премьеру РФ и бывшему депутату Евгению Примакову. Однако депутаты решили шире сформулировать вопрос и не ограничиваться памятной доской только для Примакова.

«У нас много депутатов очень достойных работали в Госдуме… Речь идёт о Викторе Черномырдине, и речь шла об академике Жоресе Алферове, нобелевском лауреате, о Станиславе Говорухине и об Иосифе Кобзоне. Поэтому мы договорились взять и проработать дополнительно этот вопрос с тем, чтобы… увековечить память о них о всех», — отметил Володин.