Киев, , 18:40 — REGNUM На Украине возник скандал вокруг заявления депутата от «Слуги народа» Максима Ткаченко (уроженец Луганска) о том, что некоторые люди, которые сейчас работают на неподконтрольных Украине территориях Донбасса, в результате выборов смогут попасть в новую власть, передает корреспондент ИА REGNUM.

В частности, в комментарии изданию «Донбасс.Реалии», обнародованному сегодня, 6 ноября, Ткаченко заявил следующее:

«Мне кажется, что и на той стороне (в ДНР и ЛНР — ред.) есть профессиональные люди, есть вменяемые люди, все равно есть честные и порядочные люди, которые хотят мира, хотят возвращения территории (Украине), но по разным причинам остаются там… Я не исключаю, что кто-то из них может остаться в команде новой власти».

После ряда комментариев украинских СМИ в духе «Слуга народа» оскандалился заявлением о террористах» или же «Слуга народа» не исключил, что «чиновники» боевиков попадут в новую власть», партия Зеленского выпустила официальный уточняющий комментарий:

«Некоторые СМИ трактовали его (Ткаченко) слова неправильно, назвав «специалистов» представителей так называемых «ЛНР/ДНР». На самом деле, Максим Ткаченко четко отмечает, что по результатам выборов в новых украинских луганской и донецкой местных властях могут оказаться нынешние руководители больниц, школ, университетов, театров Луганска, Донецка и других городов, которые не принимали никакого участия в незаконных действиях, а остались на той территории как заложники ситуации».

В партии Зеленского подчеркивают, что рано или поздно выборы в Донбассе с участием украинских партий и политиков состоятся — «но только в соответствии с законодательством Украины и только с участием международных организаций».

Сам Ткаченко через социальные сети попросил своих оппонентов «не делить страну, а сшивать» — отметим, что «это наш шанс освободить территорию Украины от агрессора».