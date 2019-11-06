Магас, , 18:38 — REGNUM При назначении на должности в органах власти Ингушетии сделана ставка на молодежь. Об этом заявил глава республики Махмуд-Али Калиматов, объявляя решение о назначении шестерых победителей кадрового конкурса, который состоялся в регионе осенью 2019 года, на ряд ключевых постов в правительстве субъекта.

Так, и. о. председателя комитета по делам молодежи РИ назначен Анзор Мархиев. Должность начальника управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений в администрации главы и правительства РИ досталась Мусе Гагиеву. Али Гелисханов стал заместителем министра транспорта, связи и энергетики.

Ибрагим Цороев назначен помощником первого заместителя председателя правительства. Еще двое — Арсамак Аушев и Ваха Гадаборшев получили должности в управлении делами главы РИ и комитете по туризму РИ соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ингушетии в августе 2019 года был объявлен региональный кадровый конкурс «Ингушетия. Курс на обновление». Заявки на участие в нем подали около 3700 человек.

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