Москва, 6 ноября 2019, 18:22 — REGNUM Новый внештатный советник президента Украины Владимира Зеленского Эндрю Роман Мак — это куратор, присланный главой Белого дома США Дональдом Трампом, считает политолог Араик Степанян. Об этом он заявил 6 ноября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Кроме того, эксперт подчеркнул, что Эндрю Мак — это человек, который хорошо знает ситуацию на Украине, а Трампу в свою очередь очень нужна поддержка Зеленского, чтобы показать, что никакого давления на президента Украины глава Белого дома не оказывал.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский принял решение о назначении руководителя офиса украинской юридической фирмы Asters в Вашингтоне Эндрю Романа Мака в качестве своего внештатного советника.
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