Москва, , 18:22 — REGNUM Новый внештатный советник президента Украины Владимира Зеленского Эндрю Роман Мак — это куратор, присланный главой Белого дома США Дональдом Трампом, считает политолог Араик Степанян. Об этом он заявил 6 ноября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Трамп усиливает позицию Зеленского. Это куратор от Трампа. Когда на Украину приехал Рудольф Джулиани, то он понял, что Зеленский не влияет на Украине ни на что, а Аваков — это креатура Демократической партии», — сказал Степанян.

Кроме того, эксперт подчеркнул, что Эндрю Мак — это человек, который хорошо знает ситуацию на Украине, а Трампу в свою очередь очень нужна поддержка Зеленского, чтобы показать, что никакого давления на президента Украины глава Белого дома не оказывал.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский принял решение о назначении руководителя офиса украинской юридической фирмы Asters в Вашингтоне Эндрю Романа Мака в качестве своего внештатного советника.

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