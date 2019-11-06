Москва, , 18:21 — REGNUM Правительство РФ до декабря внесёт в Госдуму законопроект об упрощенном получении гражданства РФ, предлагается отменить требование отказа от гражданства другой страны. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 ноября, об этом сообщил журналистам глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников (КПРФ).

«Будет внесён законопроект до декабря месяца, который будет революционер в сфере гражданства… Мы добились для Луганской и Донецкой областей не требовать от них отказа от украинского гражданства при вступлении в наше, российское», — рассказал Калашников.

Новые нормы предполагают вообще отмену нормы о требовании получения отказа от гражданства другой страны.

«Теперь не только для Донецкой и Луганской, не только для Украины, такого отказа не будет требоваться», — уточнил парламентарий.