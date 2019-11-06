Москва, , 18:21 — REGNUM «Сообщения» ряда российских средств массовой информации о якобы сделанном в японском парламенте заявлении министра обороны Японии Такэси Ивая о готовности Японии сбивать базирующиеся на Курильских островах самолеты российских воздушно-космических сил, скорее всего, являются вымыслом, как и якобы принесенные «от имени Японии» извинения. Об этом заявил сегодня, 6 ноября, политический обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Сайт «Версия.Инфо» приписывает авторство этой «новости» японской правонационалистической газете «Санкэй симбун». По мнению одного из ведущих японских специалистов, к которому мы обратились, это сообщение является fake news.

Высказано предположение, что если бы такое заявление действительно имело место, японское правительство вынуждено было бы подать в отставку.

«Версия.Инфо» утверждает также, что официальный представитель министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков сообщил японской стороне, что «её намерения, если они будут реализованы, Россия будет считать прямой агрессией и такие действия японских военных немедленно вызовут со стороны Вооруженных сил Российской Федерации самую жесткую реакцию». При этом официального подтверждения этого сообщения нет.