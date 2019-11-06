Цхинвал, , 18:08 — REGNUM КГБ Южной Осетии зафиксировало переброску техники и ротацию личного состава МВД Грузии на незаконном полицейском пункте вблизи села Цнелис (Уиста) Знаурского района. Об этом сообщается в заявлении комитета госбезопасности, распространенном 6 ноября.

КГБ отмечает, что Тбилиси заявляет на словах о «приверженности мирному и дипломатическому урегулированию ситуации» на госгранице и одновременно «продолжает реализовывать безответственную политику мелких провокаций, направленных на дестабилизацию обстановки в регионе».

Комитет госбезопасности указывает, что незаконный пост МВД Грузии в районе н.п.Уиста (Цнелис) продолжает оставаться актуальной угрозой безопасности для граждан Южной Осетии и Грузии. В КГБ вновь отметили, что считают снятие грузинского блокпоста единственным выходом из сложившейся на госгранице ситуации.

Напомним, ситуация на границе Южной Осетии с Грузией обострилась в конце августа. Цхинвал объявил о появлении 23 августа в окрестностях села Уиста (Цнелис) Знаурского района республики незаконного грузинского блокпоста и потребовал, чтобы Грузия сняла пост. В Тбилиси на это ответили отказом. Ситуация на границе неоднократно обсуждалась на технических встречах в формате Механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ), однако сторонам не удалось прийти к согласию. Вопрос не был решен и на встрече в рамках международных Женевских дискуссий по стабильности и безопасности в Закавказье.

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