Калуга, , 18:02 — REGNUM 5 ноября состоялось заседание Совета по местному самоуправлению при Совете Федерации РФ. Основной темой обсуждения было участие органов местного самоуправления в реализации национальных проектов. В заседании приняли участие члены Совета Федерации и депутаты Государственной думы, представители правительства РФ, законодательных и исполнительных органов государственной власти регионов, органов местного самоуправления, общественных организаций, научного и экспертного сообщества. В заседании принял участие член совета, глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов.

Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов принял участие в заседании Совета по местному самоуправлению при Совете Федерации РФ Пресс-служба Городской думы Калуги

В настоящее время органы местного самоуправления участвуют в реализации национальных проектов «Жильё и городская среда», «Образование», «Здравоохранение», «Демография», «Культура», «Экология», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

По словам председателя комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олега Мельниченко, сегодня муниципалитеты деятельно включаются в выполнение национальных задач, принимают свои программы, планы мероприятий, заключают соглашения с региональными органами власти.

«В ходе реализации национальных проектов возрастает роль депутатов представительных органов муниципальных образований как представителей интересов местного населения, — подчеркнул глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов. — Очень важную роль играет и активное участие жителей в реализации проектов, связанных с благоустройством территорий и созданием комфортной городской среды. Жители определяют приоритетные направления благоустройства, осуществляют общественный контроль за ходом работ и принимают личное участие в реализации проектов».

Вместе с тем отмечалось необходимость повышения финансовой обеспеченности бюджетов муниципальных образований в целях реализации национальных проектов».

По итогам обсуждения члены совета рекомендовали правительству РФ рассмотреть возможность увеличения объёма бюджетных ассигнований на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ, предусматривающих реализацию мероприятий в рамках достижения задач национальных проектов, а также рассмотреть возможность предоставления субсидий региональным и местным бюджетам на реализацию нацпроектов.

Было рекомендовано уделить особое внимание реализации программ повышения квалификации муниципальных служащих и рассмотреть вопрос о принятии федерального закона, направленного на установление правовых основ института инициативного бюджетирования.

Органам государственной власти субъектов РФ и органам местного самоуправления было рекомендовано учитывать мнение местного населения при определении объектов, ремонт которых будет производиться в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Также было рекомендовано расширить участие жителей, общественных объединений и ТОС в работе по благоустройству дворовых и общественных территорий и активно использовать институт инициативного бюджетирования при реализации нацпроектов.