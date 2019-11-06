Москва, , 18:02 — REGNUM Спецпосланник Госдепартамента США по Северной Корее Марк Ламберт посетит Москву с визитом 6−9 ноября. Об этом сообщает Посольство США в России.

Как уточняется, американский дипломат проведёт встречи с российскими официальными лицами, чтобы обсудить «дальнейшее взаимодействие США и России для достижения окончательной и в полной мере верифицируемой денуклеаризации Северной Кореи».

Кроме этого, Марк Ламберт планирует провести встречи с экcпертами в данной области, а также посетить Московскую конференцию по нераспростанению — 2019. В мероприятии, которое будет проходить в российской столице с 7 по 9 ноября, примут участие более 250 экспертов из 40 стран, в том числе представители профильных международных организаций.