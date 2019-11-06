Москва, , 17:59 — REGNUM Президент России Владимир Путин усомнился в целесообразности разделения образования на бакалавриат и магистратуру. Этот вопрос может быть поставлен и в более широкий контекст — насколько целесообразно было вообще вводить Болонскую систему. Об этом 6 ноября заявил главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров на круглом столе «Россия — образ будущего. Внутренняя политика» в пресс-центре ИА REGNUM.

«Правильно ли у нас разделено высшее образование на бакалавриат и магистратуру — а правильно ли мы вообще вводили в стране колониальную Болонскую систему? Которая даже 10−15 лет назад на Западе уже получила серьёзное литературное освещение и вышла серия книг о том, что на практике дала Болонская система студентам в системе высшего образования на Западе?», — заявил Колеров.

«Фундаментальный принцип Болонской системы в том, что каждый может куда хочешь ехать и получать образование. То есть свобода перемещения, свобода бюрократических решений. Но оказывается, что когда весна Болонской системы была тёплой, этими опциями накопления баллов и перемещения по кругу их между университетами пользовались всего 2% западных студентов. Гора родила мышь!» — подчеркнул он.

Аналогичная судьба постигла систему образования и в России.

«Сломали всё, что могли сломать, и пользуются этим 2% сумасшедших. Так же и у нас — сломали в России всё, что могли сломать в системе высшего образования, а теперь президент обратил внимание, что это не всегда хорошо», — отметил Колеров.