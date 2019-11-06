Сухум, , 17:44 — REGNUM Исполняющий обязанности главы администрации столицы Абхазии Кан Кварчия в течение текущей недели совершает инспекционные поездки по Сухуму. Об этом сообщает абхазская газета «Нужная».

4 ноября Кварчия осмотрел район Келасурского моста. Побывав на Келасурском вокзале, и.о. главы города распорядился провести расчистку территории вокзала, привести в надлежащий вид старые деревья и кустарники.

5 ноября и.о. главы администрации осмотрел район набережной Диоскуров. Кварчия поручил провести санитарную обрезку деревьев и кустарников и привести в порядок места общественного пользования: починить асфальт, убрать мусор. И.о. мэра предложил приобрести машины по переработке древесины в щепки и выделить отдельный полигон для растительных отходов.

6 ноября Кварчия провел инспекцию центрального рынка Сухума. Во время поездки было выявлено неудовлетворительное состояние дорог. Кварчия распорядился отремонтировать светофор на пересечении улиц Имама Шамиля и Аиааира, а также привести в порядок дороги, убрать старые ограждения возле рынка. Кварчия заметил, что необходимо выделить места всем, кто торгует в неположенных местах за рынком и следить за соблюдением правил парковки на территории рынка.

Напомним, президент Абхазии Рауль Хаджимба назначил Кана Кварчия исполняющим обязанности главы администрации города Сухум 21 октября.

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