Москва, 6 ноября 2019, 17:43 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский понял, что, несмотря на его президентский пост, реальной власти он так и не получил, считает главный научный сотрудник Московского гуманитарного университета Александр Севастьянов. Об этом он заявил 6 ноября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, словам украинского журналиста Дмитрия Гордона, ранее в офисе президента у него состоялась встреча с Зеленским, во время которой президент «набросился на печенье и хаотично запивал его водой», потому что был очень голодным.
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