Москва, , 17:43 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский понял, что, несмотря на его президентский пост, реальной власти он так и не получил, считает главный научный сотрудник Московского гуманитарного университета Александр Севастьянов. Об этом он заявил 6 ноября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Зеленский понял, что кино — это одно, а жизнь и политика — это совсем другое. И здесь мы сталкиваемся не столько с его усталостью, сколько с разочарованностью. Он понял, что, придя к власти, он реально власти не имеет. Он приезжает на фронт, а его там посылают. Силовые структуры контролирует не он, а Аваков. Экономика идёт мимо его усилий. Внешняя политика тоже ему неподвластна», — сказал Севастьянов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, словам украинского журналиста Дмитрия Гордона, ранее в офисе президента у него состоялась встреча с Зеленским, во время которой президент «набросился на печенье и хаотично запивал его водой», потому что был очень голодным.

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