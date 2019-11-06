Москва, , 17:29 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский страдает от некомпетентности и от незнания того, как ему решать те проблемы, которые встали перед его страной, считает политолог Араик Степанян. Об этом он заявил 6 ноября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Это слабый тип психики. Человек занимается не тем, чем он может заниматься. Он комик, а перед ним отчёты, цифры, люди, криминал, воровство. Представьте, что вы всю жизнь играли в крестики-нолики, а вас заставляют играть в шахматы. На жизнь! Одна маленькая ошибка, и ты проиграешь и свою жизнь, и свою страну, — сказал Степанян. — Зеленский [страдает] от некомпетентности, от незнания того, как надо решать те проблемы, которые перед ним встали. И может дойти до сердечного удара, потому что он не может получить морально-психологического удовольствия от той работы, которую он делает. Он не знает, что это за работа. Вопрос, доживёт ли он до конца своего президентского срока».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам журналиста Дмитрия Гордона, Зеленский сейчас сильно недосыпает, а также у него нет времени для того, чтобы нормально поесть.

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