Копенгаген, , 17:36 — REGNUM В ходе своего выступления на встрече по защите окружающей среды в Мариенборге премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что Дания является и будет впредь оставаться мощной аграрной страной.

«Нам необходимо сохранять сильное и устойчивое сельское хозяйство. В своей речи я хотела бы обратить внимание на проблему климата. Аграрный комплекс является одним из основных источников выброса углекислого газа. Именно поэтому грамотное управление данной сферы является частью решения проблемы. Представители нашего сельского хозяйства поставили вопрос защиты окружающей среды на повестку дня, и это не может не радовать. Однако нам предстоит огромная работа. Аграрный комплекс может и должен способствовать в достижении поставленных нами целей», — заявила глава датского правительства. Об этом пишет датская газета Jyllands-Posten (Юлландс-Постен).

Вопросы климата впервые стали одной из основных обсуждаемых тем в сельскохозяйственных организациях Дании.