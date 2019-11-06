Анкара, , 17:38 — REGNUM Вице-президент Турецкой Республики Фуат Октай на встрече с молодежью Северного Кипра в Президентском дворце в Анкаре заявил: «Турция не позволит пролиться на Кипре ни одной капле крови. Пусть кто угодно делает, что ему вздумается, говорит все, что считает нужным, пусть хоть весь мир поднимется против нас — нам все равно».

По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, Фуат Октай отметил: «Ваша родина — не только остров, но и 780 тыс. км² турецкой земли. Здесь вы не в гостях, а дома. Вам нужно самим быть хозяевами собственного будущего. На шельфе Кипра есть залежи углеводородов. Если на острове живут 2 народа, то и ресурсы должны быть справедливо разделены между ними».

Вице-президент добавил: «Я говорю прямо. Турция — это родина народа, который очень хорошо понимает, где его дом. Он заключается не только в части территории. Каждый, окропленный нашей кровью каждый квадратный сантиметр — святая для нас земля. Таков и Кипр. Вы тоже прекрасно знаете, через что прошел Северный Кипр. Сильная Турция, твердо стоящая на ногах, означает, что Кипр должен быть таким же. Ваша уверенность в себе и твердость для нас очень важны».