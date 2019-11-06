Москва, 6 ноября 2019, 17:11 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский начал осознавать весь ужас своего положения, считает кинорежиссёр Карен Шахназхаров. Об этом он заявил 6 ноября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Но на Украине по словам Шахназарова, нельзя пребывать в таком состоянии долго .
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский находится «в шоке» от положения дел на предприятиях оборонного комплекса страны. Об этом он заявил в ходе визита на Харьковский авиационный завод. Зеленского поразили долги по зарплатам, собственно размеры зарплаты на оборонных предприятиях, условия труда и производительность заводов.
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