Анкара, , 17:11 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что турецкие военные в Сирии захватили в плен жену погибшего главаря ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади, 6 ноября передает агентство Reuters.

«Объявляю об этом впервые: мы схватили его жену… мы также захватили его сестру и шурина в Сирии» , — заявил Эрдоган на выступлении в Университете Анкары.

По сообщению военных США, аль-Багдади погиб во время рейда американского спецназа в сирийском Идлибе в конце октября. Главарь террористической группировки покончил с собой.

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