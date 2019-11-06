Анкара, 6 ноября 2019, 17:11 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что турецкие военные в Сирии захватили в плен жену погибшего главаря ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади, 6 ноября передает агентство Reuters.
По сообщению военных США, аль-Багдади погиб во время рейда американского спецназа в сирийском Идлибе в конце октября. Главарь террористической группировки покончил с собой.
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