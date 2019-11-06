Москва, , 16:36 — REGNUM Информационные сигналы последнего времени дают основания считать, что президент России Владимир Путин неожиданно для многих вернулся из острой внешнеполитической повестки к повестке социально-экономической, внутренней политике. Об этом 6 ноября заявил главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров на круглом столе «Россия — образ будущего. Внутренняя политика» в пресс-центре ИА REGNUM.

Модест Колеров Арсений Горбаруков © ИА REGNUM

«Я бы высказал надежду, что наступает время нового Путина, долгожданного нами всеми, гражданами России Путина, который задаёт простые и очевидные для всех нас вопросы», — заявил Колеров.

«Первое: а куда делось первичное звено здравоохранения? Меня более всего в интересе Путина к массовому, соответственно бесплатному, соответственно конституционному здравоохранению более всего поразила реакция чинов правительства. Где-то они покаялись со слезой, что не везде у них действительно получается. Но до глубины души меня поразила реакция министра здравоохранения: она немедленно достала бумажку и сказала, у нас проект есть! Строительство новых поликлиник низового звена… Которое они же вчера и уничтожили!», — подчеркнул он.

Уже десятилетие назад были наглядно видны плоды такого уничтожения: маленькие помещения фельдшерских пунктов, забитые алкоголиками, инвалидами, детьми, всеми подряд — все в маленьком предбаннике, которые стоят в очереди к замученной медсестре, чья задача состоит в выдаче бумажки на перенаправление.

«Чтобы возможное возвращение к конституциональному социальному государству не осталось пустым звуком, нам нужно самим себе задать вопрос: у нас по каждому вопросу социальной политики выскочит чиновник, что у нас есть новый проект строительства, или всё-таки мы вернёмся к Конституции, а не будем обслуживать их бизнес проекты? Чтобы не обслуживать бизнес-проекты, в нашем обществе должна быть сформированная повестка дня в отношении социальной сферы», — подчеркнул Колеров.