Симферополь, 6 ноября 2019, 16:38 — REGNUM Светлану Лужецкую вновь назначили на должность уполномоченного по защите прав предпринимателей Крыма. Соответствующий указ главы республики опубликован 6 ноября на официальном портале правительства РК.
Лужецкая занимала эту же должность с ноября 2014 года.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутаты крымского парламента утвердили шесть вице-премьеров правительства РК. Перед этим стало известно, что зампредседателя Совета министров РК Дмитрий Полонский покидает свой пост и возглавит инвестиционную компанию. Алла Пашкунова и Лариса Опанасюк также уходят с должностей зампредседателей крымского Совмина.
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