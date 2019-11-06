Симферополь, , 16:38 — REGNUM Светлану Лужецкую вновь назначили на должность уполномоченного по защите прав предпринимателей Крыма. Соответствующий указ главы республики опубликован 6 ноября на официальном портале правительства РК.

«Назначить Лужецкую Светлану Анатольевну на государственную должность Республики Крым — уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Крым сроком на пять лет», — сказано в документе.

Лужецкая занимала эту же должность с ноября 2014 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутаты крымского парламента утвердили шесть вице-премьеров правительства РК. Перед этим стало известно, что зампредседателя Совета министров РК Дмитрий Полонский покидает свой пост и возглавит инвестиционную компанию. Алла Пашкунова и Лариса Опанасюк также уходят с должностей зампредседателей крымского Совмина.

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