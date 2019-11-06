Чебоксары, , 16:35 — REGNUM В Чувашии с приходом нового прокурора республики Василия Пословского сменились его заместители. После Александра Григорьева, который ушёл работать в Марий Эл, место работы сменил Игорь Сахаров, который будет трудиться в Ульяновской области, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Приказом генерального прокурора России Игорь Сахаров назначен заместителем прокурора Ульяновской области. В органы прокуратуры он пришёл работать в 1993 году, пройдя путь от помощника межрайонного прокурора до заместителя прокурора Чувашии.

Отметим, что в надзорном ведомстве Чувашии с приходом в 2017 году на пост прокурора Василия Пословского сменились его заместители. Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2018 года на должность первого заместителя прокурора республики назначен Александр Евграфов, работавший прокурором Набережных Челнов. В январе 2019 года пост заместителя главы надзорного ведомства Чувашии получил Александр Кондратьев, который трудился в должности зампрокурора Марий Эл.

В мае 2018 года пост заместителя прокурора республики покинул Александр Григорьев, получив назначение на аналогичную должность в прокуратуре Марий Эл.