Рига, , 16:30 — REGNUM Министра среды и регионального развития Латвии Юриса Пуце не беспокоит акция протеста, которая пройдёт одновременно с забастовкой медиков, и направлена против проводимой министерством региональной реформы. Об этом сообщает портал NRA со ссылкой на заявление политика.

По его словам, акция протеста не является выражением воли людей, так как митинг организован «политическими силами, противниками региональной реформы».

Пуце добавил, что он планирует выйти на разговор к протестующим и одновременно обратиться к депутатам Сейма поддержать в первом чтение проект министерства о региональной реформе.

Напомним, суть региональной реформы в Латвии в 3-х кратном сокращении числа муниципалитетов, со 119 сейчас до 39. Завтра, 7 ноября, у здания Сейма в Риге должно пройти народное вече, на котором жители планируют высказать свое отношение к региональной реформе.