Украина, , 16:29 — REGNUM Фракция «Слуга народа» еще не определилась с будущим представителя этой политсилы, главы парламентского комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдана Яременко, который ранее на заседании Рады договаривался о предоставлении интимных услуг за деньги.

Об этом заявила на брифинге сегодня, 6 ноября, представитель Кабинета министров в Верховной раде Ирина Верещук, передает корреспондент ИА REGNUM.

Она отметила, что фракция еще не собиралась по этому поводу «в силу определенных объективных обстоятельствах». В частности, подчеркнула Верещук, на сегодняшний день многие депутаты находятся или «в комитетах», или в «других местах» (в смысле — не в Киеве, ред.)

Она отметила, что до сих пор проводятся консультации — «и при первой возможности мы проинформируем о результатах собрания».

ИА REGNUM отмечает, что ранее глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что фракция определится с перспективами Яременко на своем заседании, которое должно было пройти еще 1 ноября.

«Я, как председатель фракции, должен вынести этот вопрос на заседание фракции, и я это сделаю. Надо предоставить слово и самому Яременко, чтобы он объяснил свою позицию», — отметил Арахамия.

Также 1 ноября в Раде было озвучено, что 4 депутатские фракции «Голос», «Батькивщина», «Европейская солидарность» и «оппозиционная платформа — За жизнь» призывают руководство Рады поднять вопрос о целесообразности пребывания Яременко в должности председателя комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества в связи со скандалом вокруг него.

Также депутаты обратились к Яременко с призывом не дожидаться оценки коллег и самому сделать «необходимый важный и единственный верный в данной ситуации шаг». После этого угодивший в скандал депутат выложил в соцсетях свое заявление об отставке с поста, но оно не имело ни даты, ни подписей.