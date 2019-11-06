Екатеринбург, , 16:28 — REGNUM Полномочный представитель губернатора Свердловской области в законодательном собрании и областном правительстве Виктор Бабенко рекомендован в качестве нового депутата заксобрания. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного политсовета «Единой России».

Соответствующее решение принял президиум политсовета. Теперь кандидатуру Бабенко должны согласовать в московском отделении ЕР.

Ранее Бабенко уже был депутатом заксобрания с 2004 по 2011 год, также он является председателем правления свердловской организации Российского союза ветеранов Афганистана.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат свердловского заксобрания Владимир Ильиных сдал свой мандат. По сообщениям местных СМИ, экс-парламентарий может стать мэром Оренбурга.

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