Москва, , 16:16 — REGNUM Московские протесты в связи с выборами в Мосгордуму обозначили раскол либерально-бюрократической коалиции. Об этом 6 ноября заявил главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров на круглом столе «Россия — образ будущего. Внутренняя политика» в пресс-центре ИА REGNUM.

«Все мы видели на улицах Москвы малотиражные, но очень громкие уличные действия, которые были широчайшим образом разрекламированы в том числе государственными и государством контролируемыми СМИ, социальными сетями как чуть ли не глобальный политический кризис России», — заявил Колеров.

«Эти уличные действа, как соглашается большинство исследователей нашей внутренней политики, имели своей целью подготовку будущего после путинской России», — подчеркнул он.

По его мнению, по умолчанию эти действия исходили из того, что не только Путин уходит в 2024 году, но и наступило время для того, чтобы задуматься о «дележе его наследия».

«Нужно вести борьбу для выяснения того, кто займёт место на вершине. И вокруг спора о том, кто будет президентом и премьером совершенно очевидно, что либеральная и бюрократическая коалиция развалилась», — отметил главный редактор ИА REGNUM.

«Начали мешать политическим перспективам весьма амбициозному меру Собянину. И, по моему убеждению, лишили его этих политических перспектив, показав его неспособным решать простейшие малотиражные социальные вопросы», — добавил он.