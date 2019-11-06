Санкт-Петербург, , 16:19 — REGNUM Современные петербургские чиновники не уважают ни истории, ни традиций, ни горожан, а также не чтят дни воинской славы России. Такой «диагноз» им поставила руководитель фракции КПРФ в городском Законодательном собрании Ольга Ходунова, передает корреспондент ИА REGNUM.

Крейсер «Аврора» Дарья Драй © ИА REGNUM

Напомним, 7 ноября КПРФ проводит акцию «Цветы «Авроре» — от Кронверкского пропекта, д. 5, цветы понесут по Петроградской набережной к легендарному крейсеру, где в 20:00 состоится встреча избирателей с депутатами, а потом небольшой салют.

«Все, кто чтит историю и Великую Октябрьскую социалистическую революцию, кто готов — цветы будут для всех, будем рады всех видеть», — сказала Ольга Ходунова.

Она подчеркнула, что в таком усеченном формате приходится проводить мероприятия из-за несговорчивости городских властей. Изначально коммунисты пытались согласовать традиционное шествие к «Авроре», но им было отказано. Взамен предложены аллеи далекого от центра Удельного парка, что КПРФ не устроило.

«Мне-то обиднее всего, что они не только не чтят 7 ноября как 102-ю годовщину революции, а они не чтят и День воинской славы России. А 7 ноября — это официальный праздник, День проведения военного парада 1941 года на Красной площади в Москве. Меня удивляет, почему День воинской славы ни в какой форме не отмечается. Это мне непонятно. Безусловно, здесь не только неуважение к традиции, истории, но нет и уважения к горожанам», — сказала Ольга Ходунова.

Заметим, это уже не первый случай, когда в современном Петербурге коммунистам не удается согласовать шествия в памятные даты советской истории.

Ходунова призвала на помощь и Основной закон, так как считает, что Смольный пренебрегает правами граждан.

«Никто у нас Конституцию не отменял, и мирные шествия в Дни воинской славы России… Думаю, эта ситуация только компрометирует властные структуры», — добавила депутат.

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