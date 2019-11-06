Омск, , 16:12 — REGNUM На Северном Кавказе планируют разместить филиалы Центра подготовки космонавтов. Их создание в регионах округа начнется уже в 2020 году. Об этом 5 ноября рассказал журналистам во время рабочей поездки в Омск генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

По его словам, на базе северо-кавказских филиалов будет проходить горная и парашютная подготовка. Он также отметил, что филиалы будут созданы, скорее всего, в нескольких субъектах СКФО, так как регионы «очень заинтересованы в том, чтобы на их территории проходили такие важные исторические события». Ранее он называл в их числе Кабардино-Балкарию, Карачаево-Черкесию, Дагестан, Чечню и Ставрополье.

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Как сообщало ИА REGNUM, Дмитрий Рогозин одним из условий выбора места для филиалов Центра подготовки космонавтов называл решение руководства центра. По словам главы Роскосмоса, оно должно определиться, какой из регионов им больше подходит.

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