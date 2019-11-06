Варшава, , 16:03 — REGNUM «Последние 4 года, можно сказать, были годами борьбы: за историческую правду, за здоровую экономику, более справедливую, за справедливую систему налогообложения», — сказал 6 ноября перед началом последнего заседания правительства с прежним составом премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Как сообщает новостное агентство PAP, глава правительства поблагодарил всех министров своего правительства, своих подчинённых, а также бывшего премьер-министра Беату Шидло (до 2017 г.).

Премьер-министр в числе наиболее существенных, по его мнению, событий прошедших 4 лет назвал празднование 100-летия независимости Польши, введение социальной программы 500 плюс и других такого же типа программ, а также понижение возраста выхода на пенсию.