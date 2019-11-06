Кемерово, , 15:57 — REGNUM Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв сегодня, 6 ноября, выступил на очередном заседании рабочей группы Госсвета России по энергетике, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На заседании обсуждались вопросы логистического обеспечения перевозок угля на экспорт, реализации программы развития Восточного полигона российский железных дорог и перспективы развития мирового угольного рынка.

По словам Сергея Цивилёва, приоритетным направлением Кузбасса в области экспорта угля является Восток. В то же время объём отгруженного в восточном направлении угля из сибирского региона по итогам 9 месяцев 2019 года увеличился только на 1,3% (по сравнению с аналогичным периодом 2018 года).

Глава Кузбасса подчеркнул, что перенос сроков реализации проекта развития Восточного полигона и сокращение объёмов инвестиций создают угрозы для развития угольной отрасли РФ и её экспортного потенциала. Он также обратил внимание на тарифы на перевозку угля — сейчас доля транспортных расходов в цене угля составляет более 50%, а для некоторых марок углей, отгружаемых из Кемеровской области, доходит до 70%.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 5 ноября, в прямом эфире «Вестей.ru» Сергей Цивилёв заявил, что «вся мировая угольная промышленность испытывает очень серьёзное негативное давление».

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