Москва, , 15:56 — REGNUM Отставка Владимира Логинова с поста заместителя министра экологии и природных ресурсов РФ может в числе прочего объясняться сложными отношениями, которые сложились у него с другими заместителями министра и сотрудниками департаментов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 ноября рассказал зампред Общественного совета при Минприроды РФ, эколог Александр Закондырин.

Как рассказал Закондырин, на сегодняшний день нельзя сказать, что мусорная реформа в России состоялась. Напротив, с её реализацией есть определённые сложности. На 1 сентября 2019 года кассовое исполнение национального проекта «Экология» было в размере 20%, что, как предположил эколог, могло серьёзно насторожить руководство правительства РФ. В других национальных проектах ситуация несколько лучше. Между тем, как подчеркнул Закондырин, хотя мусорная реформа — это одно из ключевых направлений национального проекта «Экология», сказать, что у Логинова были на этом поприще какие-то ощутимые достижения, невозможно. В частности, эколог отметил, что общественность так и не увидела построенной инфраструктуры по промышленной сортировке и глубокой переработке отходов в масштабах страны.

«Де-факто замминистра Логинов имел полный карт-бланш от профильного вице-премьера Алексея Гордеева, с которым находился в добрых и товарищеских отношениях, — сказал Закондырин. — Всем казалось, что он опытный управленец. Но как оказалось, не каждый технократ может справиться с мусорной проблемой, которая носит в том числе ещё и политические смыслы. Было много каких-то организационных препирательств внутри министерства. Владимир Григорьевич был таким человеком, который создавал напряжение с сотрудниками департаментов, другими заместителями министра, отказывался исполнять поручения от первого замминистра. Это всё не шло на пользу отрасли. Это выяснение личных отношений. Тех результатов, которых ждали за девять месяцев реализации мусорной реформы, так и не наступило. Это факт».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев уволил с должности заместителя министра природных ресурсов и экологии Владимира Логинова.

В Минприроды Логинов курировал работу департамента по отходам производства и потребления. Также в его ведении была охрана окружающей среды.