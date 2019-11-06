Москва, 6 ноября 2019, 15:56 — REGNUM Отставка Владимира Логинова с поста заместителя министра экологии и природных ресурсов РФ может в числе прочего объясняться сложными отношениями, которые сложились у него с другими заместителями министра и сотрудниками департаментов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 ноября рассказал зампред Общественного совета при Минприроды РФ, эколог Александр Закондырин.
Как рассказал Закондырин, на сегодняшний день нельзя сказать, что мусорная реформа в России состоялась. Напротив, с её реализацией есть определённые сложности. На 1 сентября 2019 года кассовое исполнение национального проекта «Экология» было в размере 20%, что, как предположил эколог, могло серьёзно насторожить руководство правительства РФ. В других национальных проектах ситуация несколько лучше. Между тем, как подчеркнул Закондырин, хотя мусорная реформа — это одно из ключевых направлений национального проекта «Экология», сказать, что у Логинова были на этом поприще какие-то ощутимые достижения, невозможно. В частности, эколог отметил, что общественность так и не увидела построенной инфраструктуры по промышленной сортировке и глубокой переработке отходов в масштабах страны.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев уволил с должности заместителя министра природных ресурсов и экологии Владимира Логинова.
В Минприроды Логинов курировал работу департамента по отходам производства и потребления. Также в его ведении была охрана окружающей среды.