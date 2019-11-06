Бразилиа, , 15:51 — REGNUM В Бразилии завершается подготовка к 11 саммиту БРИКС, который пройдёт в столице страны городе Бразилиа. Представитель бразильского МИД Норберто Моретти на специальной пресс-конференции очертил позицию своей страны, которая в строительстве партнёрства в рамках объединения придерживается принципа многосторонности, с оптимизмом рассматривая предстоящий саммит, сообщает 6 ноября Синьхуа.

Отметив сложность современной мировой обстановки, дипломат выступил за реформирование ВТО и закрепление практики решения наиболее острых глобальных проблем путём консультаций на международных площадках.

Говоря о будущем БРИКС, Моретти выразил уверенность в дальнейшем развитии сотрудничества и взаимодействия, ориентированного на конкретные результаты, в которых заинтересовано общество. Он особо подчеркнул важность скоординированных выступлений членов объединения в защиту интересов развивающихся стран в международных организациях, где они участвуют, а также проведения в них собственной повестки, связанной с повышением роли объединения в мировых делах.