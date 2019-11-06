Лондон, , 16:00 — REGNUM В Великобритании министр по делам Уэльса Алан Кэрнс подал прошение об отставке. Об этом сообщает телерадиокомпания «Би-би-си».

По данным журналистов, такое решение министр принял из-за разгоревшегося секс-скандала, связанного с его бывшим помощником Россом Инглендом. Его обвиняли в изнасиловании женщины. Сообщается, что Кэрнс поддержал кандидатуру своего помощника на выборах в парламент Уэльса, хотя тогда уже знал о выдвинутых обвинениях.

Дело в итоге развалилось, но, как отмечают сотрудники СМИ, именно на данный скандал сослался министр в своем прошении.

Стоит отметить, что на должность министра под делам Уэльса Кэрнс вступил в марте 2016 года в составе правительства при премьер-министре Дэвиде Кэмероне. Он сохранил свой пост, когда главу правительства сменила Тереза Мэй, а потом и при вступлении на должность премьер-министра Бориса Джонсона.