Санкт-Петербург, , 15:51 — REGNUM В Петербурге сторонники социалистических и коммунистических взглядов устроят митинг, пикеты и салют в 102-ю годовщину Октябрьской революции 7 ноября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Так, региональное отделение партии «Коммунисты России» выйдет на массовую акцию в 12:00 на площадь Ленина у Финляндского вокзала. «Приглашаем принять участие в митинге, посвященном нашему замечательному празднику и защите интересов трудящихся», — призывают они.

КПРФ пыталась согласовать с властями традиционное шествие от площади Ленина до крейсера «Аврора», однако Смольный ей отказал, предложив взамен шествовать по аллеям Удельного парка в отдалении от метро. «Мы отказались от этого варианта», — сообщила корреспонденту ИА REGNUM депутат Заксобрания от КПРФ Ольга Ходунова.

В результате коммунисты проведут акцию «Цветы «Авроре». Все желающие могут присоединиться и собраться в 19:00 у дома № 5 по Кронверкскому проспекту у здания Соборной мечети. В 19:30 начнется прогулка по тротуарам Петроградской набережной, после чего у крейсера возложат цветы и начнется встреча избирателей с парламентариями — только в таком формате КПРФ дозволено провести свое мероприятие.

На встрече, кроме Ходуновой, будет депутат Заксобрания Ирина Иванова, а также депутат Госдумы Сергей Пантелеев. «Может быть, [Владимир] Бортко будет», — предположила Ходунова.

Напомним, Владимир Бортко выдвигался в губернаторы Петербурга от КПРФ на сентябрьских выборах, но за неделю до голосования снял свою кандидатуру, потому что не захотел, по его словам, участвовать в игре «краплеными картами». Он также заявил, что руководство КПРФ не было осведомлено о его решении, и, вероятно, он превратился в «политический труп».

После завершения мероприятий в 20:00 мск обязательно состоится праздничный салют, пообещала Ольга Ходунова.