Киев, , 15:45 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский находится «в шоке» от положения дел на предприятиях оборонного комплекса страны.

Об этом он заявил в ходе визита в Харьков сегодня, 6 ноября, где глава Украины посетил танковый завод им. Малышева и Харьковский авиационный завод, передает корреспондент ИА REGNUM.

Зеленского поразили долги по зарплатам, собственно размеры зарплаты на оборонных предприятиях, условия труда и производительность заводов. В частности, оказалось, что на заводе им. Малышева за последние года один танк построили, «а в советское время было 900 танков в год».

«Задолженность по зарплатам страшная — до 4 лет. Очень низкая заработная плата, на авиационном заводе — 3,5 тыс. гривен (примерно $140). Как может человек уважать себя и работать на государство? Зимой люди работали в помещении, где была температура 0 градусов. Мы же как к скоту к людям относимся, а потом хотим, чтобы они уважали власть, уважали Украину, чтобы они никуда не уезжали», — заявил президент.

Зеленский потребовал от правительства, правоохранительных органов и руководства «Укроборонпрома» немедленно «разобраться в ситуации».

Согласно озвученной информации, в целом 10% предприятий государственного концерна «Укроборонпром» находятся в Харьковской области. Президент призвал бизнесменов региона объединить усилия и «помочь государству» в создании до наступления зимних холодов нормальных условий труда на местных предприятиях «Укроборонпрома».