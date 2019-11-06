Анкара, , 16:03 — REGNUM Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган в своей речи, произнесённой на церемонии в честь 70-го юбилея богословского факультета университета Анкары, заявил: «Супруга устранённого главаря ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади задержана. Террорист — это тот, кто в своих извращённых целях, не моргнув, пролил кровь невинных».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Реджеп Тайип Эрдоган отметил: «С этой точки зрения, мусульманин террористом быть не может. Западу, который безо всякого стеснения жонглирует выражением «исламский терроризм», стоит сначала посмотреть в зеркало».

Турецкий лидер добавил: «Если вы во всех видите террористов, то ваши руки не чисты. Поскребите любую террористическую группировку, прикрывающуюся исламом, и найдёте в ней врагов мусульман. Если вы хотите узнать правду в вопросе движения Фетхуллаха Гюлена, посмотрите, где его главарь, под чьей опекой он живёт».