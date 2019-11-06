* ИГ — запрещённая в России организация

Анкара, , 15:36 — REGNUM Силами безопасности Турции в Сирии задержаны жена, сестра и зять известного террориста — главы группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) аль-Багдади. Об этом 6 ноября рассказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время своего выступления в Анкаре, его транслировал телеканал NTV.

«Мы поймали в Сирии его жену, но не стали делать из этого никакого шума. Я в первый раз сейчас заявляю об этом. Еще мы поймали его сестру и её мужа», — заявил Эрдоган.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 27 октября президент США Дональд Трамп заявил о ликвидации лидера группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) аль-Багдади.

ИГ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.