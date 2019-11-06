Киев, , 15:30 — REGNUM Оценочная миссия НАТО прибыла 6 ноября на Украину, чтобы проверить, как в стране проходит подготовка к вступлению в Североатлантический альянс. Об этом говорится на странице Украинской миссии НАТО в соцсети Facebook.

В сообщении говорится, что миссия пробудет на Украине до 9 ноября. За это время планируется встреча с представителями разных органов исполнительной власти, в чью задачу входит выполнение Годовой национальной программы (ГНП) на 2019 год, которая предусматривает подготовку страны к членству в НАТО.

Отмечается, что после данного посещения миссия представит в штаб-квартиру Альянса отчет о ходе дел в данном направлении на Украине.

Напомним, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба 31 октября заявил, что правительство страны планирует выполнить все условия, которые нужны для вступления в НАТО за пять лет.

Читайте ранее в этом сюжете: «Движение Украины в НАТО противоречит мнению людей и раскалывает страну»